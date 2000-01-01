قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إنه وعلى الرغم من إعلان روسيا عن تصديها لهجوم بـ13 طائرة بدون طيار مسلحة قبل أيام، والتي استهدفت قواعدها الجوية والبحرية الرئيسية في سوريا، قبل أن تتسبب في أي أضرار ، إلا أن الهجوم قد يكون مؤشراً على تصعيد المعارضة السورية لهجماتها صوب الجيش الروسي الذي تدخل في سوريا في سبتمبر 2015م.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى إعلان روسيا في 31 ديسمبر الماضي عن مقتل اثنين من عسكرييها في هجوم بالقذائف على قاعدة “حميميم” الجوية.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الروسي نفى تقارير إعلامية لصحف روسية تحدثت عن أن 7 طائرات حربية روسية دُمرت أو تضررت جراء القصف الذي تعرضت له القاعدة الجوية في 31 ديسمبر الماضي، وذلك على الرغم من انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تضرر طائرة حربية وإصابة 10 عسكريين روس.

وأظهرت استطلاعات رأي روسية حديثة أن الشعب الروسي غير راض عن التواجد العسكري لبلاده في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن 10 طائرات بدون طيار هجومية استهدفت قاعدة حميميم الجوية بينما استهدفت 3 طائرات بدون طيار القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وجرى إسقاط 7 طائرات بصواريخ مضادة للطائرات في حين تحطمت أو سقطت 6 طائرات أخرى خارج القاعدة.

واعتبر الجيش الروسي أن الهجوم بتلك الطائرات هو الأول الذي يتم بشكل منسق ضد قواعدها في سوريا.