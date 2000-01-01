حصد القصف الجوي والمدفعي الذي تنفذه مليشيات النظام السوري على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية المحاصرة منذ سنوات، المزيد من الضحايا المدنيين؛ حيث سجلت أحدث حصيلة 17 قتيلاً.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني بأن 8 مدنيين قتلوا في بلدة حمورية و3 مدنيين بمدينة سقبا، ومدنيا في كل من حرستا وعربين ومديرا، في قصف جوي لطائرات النظام.

وأشارت المصادر إلى مقتل 3 مدنيين أيضا في مدينة دوما بقصف مدفعي.

وأكدت المصادر حدوث دمار كبير في المدن المستهدفة وخاصة في مدينة سقبا حيث تم قصفها بصواريخ شديدة التدمير لم يعرف نوعها؛ ما استدعى تدخل طواقم الدفاع المدني والعمل لساعات طويلة، لانتشال الجثث ورفع الأنقاض.

هذا، وقد وثق الدفاع المدني السوري في الغوطة الشرقية لدمشق، حصيلة الاعتداءات التي تعرضت لها مدن وبلدات الغوطة العام الماضي (2017).

وبحسب الإحصائية، فقد تم توثيق ارتكاب قوات الأسد والميلشيات المساندة لها، لـ 34 مجزرة بحق المدنيين في المنطقة على مدار العام الماضي.

كما قتل ما يقرب من 1337 مدنيًا بينهم 12 عاملًا ضمن فرق الدفاع المدني، إضافةً لعشرة آلاف جريح نتيجة لقصف قوات الأسد المنطقة.