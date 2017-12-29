نشبت اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني والمليشيات الحوثية المتمردة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ما أدى إلى سقوط العشرات من المليشيات الانقلابية الإيرانية قتلى وجرحى.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير مناطق صبغ وتبة عشيره والمنقطع بمديرية ناطع بالمحافظة.

وأوضح أن المواجهات أدت إلى مصرع 25 من المليشيات الحوثية الانقلابية وإصابة العشرات، فيما وقع ثمانية آخرون أسرى في قبضة قوات الجيش.

كما أصيب قيادي كبير تابع للمليشيات المدعومة إيرانيًا في المواجهات، فيما لاذت مجاميع كبيرة منهم بالفرار باتجاه منطقة فضحة التابعة لمديرية الملاجم .

وأكد المصدر أن الجيش والمقاومة يتقدمون نحو جبل حديرجان من جهة حباق.