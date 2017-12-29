كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن برامجها الصحية لمصلحة مسلمي الروهنغيا اللاجئين في بنغلادش تعاني نقصا شديدا في التمويل.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها إن ما تحتاجه لتغطية تلك البرامج الصحية لهذا العام يصل إلى نحو 175 مليون دولار من أجل توفير الرعاية لمسلمي ميانمار في مخيمات «كوكس بازار» ببنغلادش.

وأوضحت المنظمة أن تلك المبالغ ستخصص للتعامل مع العديد من الحالات الصحية من بينها رعاية 58700 امرأة حامل يعشن في المخيمات ومن بينهن 15480 حال ولادة متوقعة في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لا تحصل سوى 67 في المئة من النساء الحوامل على خدمات رعاية النساء والتوليد.

ولفتت إلى ظهور 3649 حالة اشتباه بالإصابة بالدفتريا حتى الان مع 30 حال وفاة بسبب المرض كانت آخرها في الثاني من يناير الجاري مؤكدة اهمية استمرار حملات تطعيم الأطفال المعرضين للإصابة.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ سنوات للنظام في ميانمار والمليشيات البوذية الموالية له ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلاديش؛ بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وأصدرت الأمم المتحدة تقارير عدة رصدت فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مسلمو ميانمار في بلادهم والتي ترقى وفق الأمم المتحدة إلى أعمال التصفية العرقية وجرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية.