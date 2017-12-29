أعلنت المحامية الإيرانية نسرين ستودة عن ارتفاع عدد القتلى من المحتجين الذين تم اعتقالهم مؤخراً في إيران إلى 5 أشخاص قضوا في معتقلات طهران وديزفول وأراك بسب تعذيب السلطات الأمنية لهم.

وأكد النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، صحة التقارير حول مقتل أحد الطلاب المتظاهرين بسجن "إفين" في طهران.

وجاءت تأكيدات النائب الإيراني غداة تحذير من عضو مجلس بلدية طهران ناهيد خدا كرمي حول تكرار أحداث سجن "كهريزك" في شرق طهران عام 2009 التي قتل فيها 4 متظاهرين، إضافة إلى انتحار طبيب السجن.

من جهتها, طالبت منظمة العفو الدولية إيران بالتحقيق في تقارير تحدثت عن وفاة 5 من معتقلي الاحتجاجات تعذيباً في سجونها.

وطالبت المنظمة السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك وحماية المعتقلين.

وأضافت أن المسؤولين عن وفاة المعتقلين يجب إيقافهم عن ممارسة عملهم، وأن تتم مقاضاتهم بطريقة عادلة تتبع المعايير الدولية.

يأتي هذا فيما أعلن النائب الإيراني، محمود صادقي، أن إحصائيات المعتقلين تشير إلى وجود نحو 3 آلاف و700 معتقل من مختلف المناطق الإيرانية يقبعون في سجون النظام.