اقتحمت ميليشيات الحوثي عددا من شركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء ونهبت أموالها، مساء الثلاثاء.

ونفذت الميليشيات عملياتها، مدعومة بأطقم عسكرية ومدرعات تابعة لجهاز الاستخبارات الموالي لها.

وأبرز المؤسسات المنهوبة مصرف الكريمي، وشركات سويد والصيفي والعامري.

وأزالت الميليشيات كاميرات المراقبة في محال الصرافة، قبل الاعتداء على الموظفين ونهب أموال تقدر بالملايين بمختلف العملات، والاستيلاء على أجهزة كمبيوتر، ثم إغلاق المؤسسات.

وبررت ميليشيات الحوثي عملية الاقتحام ونهب الأموال بـ"تلاعب الشركات بأسعار العملة المحلية مقابل أسعار العملات الأجنبية".

وبحسب مصادر في صنعاء، فإن هذا الإجراء سيتم على جميع شركات الصرافة.

وأكدت المصادر أن حملة نهب المصارف في صنعاء "جاءت بناء على أوامر من رئيس المكتب التنفيذي لميليشيات الحوثي عبد الكريم الحوثي"، عم عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين.