كشف مرصد حقوقي عراقي أن أحزابا سياسية لم يسمها تعمل على إعادة النازحين العراقيين قسريًّا إلى مناطق سكناهم لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر منتصف مايو المقبل.

وقال "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" (مستقل)، في تقرير، اليوم الأربعاء: إن "بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة العراقية، وتحديداً تلك التي تُسيطر على محافظة الأنبار (غرب)، تعمل على إعادة النازحين (من المخيمات) قسرياً بغية إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد".

وأضاف المرصد أن "احترام التوقيتات الدستورية الخاصة بالانتخابات ضروري جداً، شرط أن لا يكون ذلك على حساب حياة الناس وأمنهم".

وأكد المرصد أن "العودة غير الآمنة والقسرية من مناطق النزوح، لن تُسهم في وصول جميع الناخبين لمراكز الاقتراع، وستحرم الكثير منهم من ممارسة حقهم الانتخابي".

ونقل تقرير المرصد عن نازح في مخيم عامرية الفلوجة ويُدعى أحمد الحلبوسي قوله: "زارنا قبل أيام أشخاص قالوا إنهم من حكومة الأنبار المحلية وطلبوا منا العودة لمناطقنا باعتبارها صارت آمنة، ولم نشك لحظة بكلامهم، لكن بعد عودة عشر عوائل عرفنا أن مناطقنا غير صالحة للعيش وأن الغاية من العودة هي المشاركة في الانتخابات".

ودعا المرصد الحكومة للتحقيق في "الضغوط التي تمارسها الأحزاب السياسية من أجل إعادة النازحين لمناطق غير صالحة للعيش".

وتسببت الحرب ضد "داعش" بنزوح نحو 5.5 مليون عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، من المحافظات الشمالية (نينوى وصلاح الدين وكركوك)، والغربية (الأنبار)، والشرقية (ديالى)، والجنوبية (أجزاء من محافظة بابل).

وتشترط القوى السياسية السنية عودة النازحين لإجراء الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجالس المحافظات؛ في موعدها المحدد، في ظل مخاوف من خسارة الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان القادمين، في حال عدم مشاركة ملايين النازحين في التصويت.

وحذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، من أن تثور شكوك حول مصداقية الانتخابات المقبلة في البلاد إذا ما أجريت قبل عودة النازحين إلى مناطقهم.

ويشكل موضوع النازحين أحد الملفات الشائكة المطروحة أمام الحكومة التي يقودها حيدر العبادي. وتقول أصوات منتقدة للحكومة إن الأولوية بالنسبة للعبادي هي الفوز بالانتخابات التي ستجرى في مايو المقبل وليست تخفيف معاناة النازحين وإعادتهم إلى مناطق آمنة.