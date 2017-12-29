استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال الأمريكي في العاصمة أنقرة "فيليب كونسيت" بشأن التطورات الأخيرة في سورية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الأربعاء، أنه تم بحث المسألة السورية في مبنى الخارجية التركية بأنقرة مع القائم بالأعمال الأمريكي.

لكن المصادر لم تورد المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية التركية استدعت أمس السفير الروسي أليكسي يرخوف، والسفير الإيراني محمد إبراهيم طاهريان فرد، إلى مقر الوزارة للتعبير عن انزعاج تركيا من هجمات النظام السوري على محافظة إدلب المدرجة ضمن مناطق خفض التوتر.

وترى تركيا أن تقدم قوات النظام السوري في مناطق خفض التوتر بإدلب، ليس عبارة عن انتهاك بسيط لوقف إطلاق النار، وإنما تعتبره مخالفا للاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل الدول الثلاث في مباحثات أستانة وانتهاكا لمناطق خفض التوتر.

وقتل أكثر من 70 مدنيًا وأصيب ما يزيد عن 185 آخرين في الهجمات الجوية المكثفة المستمرة منذ حوالي 3 أسابيع على مناطق خفض التوتر في إدلب، التي تعد إحدى مناطق خفض التوتر، التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، في 2017، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.