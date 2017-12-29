شيعت إيران، اليوم الخميس، جثامين 7 عناصر من لوائي "فاطميون" و"زينبيون" التابعين للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في وقت سابق، خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم تشييع القتلى السبعة، في مقبرة مدينة " قم " جنوبي العاصمة طهران، مبينة أن العناصر قتلوا خلال الاشتباكات في سوريا.

ووفقاً لأرقام غير رسمية، فقد بلغ عدد قتلى العسكريين الإيرانيين في الاشتباكات بسوريا، 2400 عسكري.

ومنذ عام 2011، تدعم طهران نظام الأسد، وتمدّ قواته بـ "مستشارين عسكريين" إيرانيين، إضافةً إلى مقاتلين قدموا من أفغانستان والعراق وباكستان.

ويتكوّن لواء فاطميون من مهاجرين أفغان، ولواء زينبيون من ميليشيات باكستانية، لجأوا إلى إيران، ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتجنيدهم وزجّهم في مقدّمة الاشتباكات الدائرة في سوريا.