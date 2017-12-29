أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، تسلمه استجواباً موجهاً من 3 نواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.ويعد هذا الاستجواب الأول منذ تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في 12 ديسمبر الماضي.

وقال الغانم، في تصريح للصحفيين، إن "الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف (مستقلون) إلى الوزيرة بصفتها، سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير الجاري".

وأضاف "اتخذت كل الإجراءات بإبلاغ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المستجوبة".

وفي وقت سابق اليوم، تقدم النواب الثلاثة إلى رئيس مجلس الأمة بطلب الاستجواب من 5 محاور.

وتتضمن المحاور "التجاوزات في هيئة الإعاقة، وقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، والإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين محاربة للكفاءات، والفساد بهيئة القوى العاملة، ‏والإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات".