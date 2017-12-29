أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ارتفاع الوفيات جراء مرض الخناق" الدفتيريا" في اليمن، إلى 48 حالة، منذ بدء انتشار المرض، قبل نحو شهرين.

وقالت المنظمة في تقرير، إنها "رصدت هذه الحالات من الوفيات بالمرض، في 19 محافظة من أصل 23، وفي 114 مديرية من أصل 333".

وأضاف التقرير أنه "تم تسجيل 610 حالة يشتبه إصابتها بالمرض نفسه، في هذه المحافظات".

وأوضح التقريرأن محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها هذا المرض.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن تفشي المرض في اليمن، مع انتشار وباء الكوليرا منذ أواخر أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.