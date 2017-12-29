

قالت حركة مناهضة للاستيطان يوم الخميس إن "إسرائيل" أعطت موافقة نهائية على بناء 352 منزلا في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة "السلام الآن": إن اجتماعا عقدته لجنة للتخطيط في الإدارة المدنية للضفة الغربية، التابعة للجيش الصهيوني، يوم الأربعاء وافقت أيضا على الدفع بخطط بناء 770 منزلا في مستوطنات أخرى لمراحل أكثر تقدما.

وقالت هاجيت أوفران المتحدثة باسم "حركة السلام الآن": إن الموافقات الجديدة على البناء لا تشكل ”تغيرا كبيرا“ عن وتيرة العام الماضي الذي شهد موافقة "إسرائيل" على بناء 6742 مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية وهو رقم كان الأعلى منذ 2013.

لكنها أشارت إلى أن الكثير من مشروعات الاستيطان في الآونة الأخيرة وضعت في عمق الضفة الغربية .