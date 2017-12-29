حذرت الأمم المتحدة، من ارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية غارات وضربات بريّة مكثفة من جانب قوات الأسد وحلفائه.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين: "تشير التقارير الصادرة عن الغوطة الشرقية حول الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة الغارات الجوية إلى أن القوات المهاجمة ربما تخفق في التقيد بمبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياطات، مما يثير مخاوف من احتمال ارتكاب جرائم حرب ".

وأضاف الحسين، في بيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية، أن "جميع الأطراف ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين والممتلكات المدنية".

وقال الحسين: "معاناة الشعب السوري لا نهاية لها. وفي الغوطة الشرقية، حيث تسبب حصار مدمر في كارثة إنسانية، تتعرض المناطق السكنية للقصف ليلا ونهارا بضربات من الأرض ومن الجو".