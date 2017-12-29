استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الخميس، وأصيب اثنان آخران، برصاص الجيش الصهيوني أثناء مظاهرة على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن "فلسطيني (لم تعرف هويته) استشهد بعد تعرضه لإصابة بالصدر برصاص الجيش الصهيوني وأصيب اثنان آخران، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع".

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات منذ إعلان ترامب في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.