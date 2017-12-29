أعلن القضاء الأمريكي الخميس إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في اتجار "حزب الله" اللبناني بالمخدرات لتمويل عمليات إرهابية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن الفريق سيضم أخصائيين في مجال تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة للتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعما لـ "حزب الله" وملاحقتهم.

وقال النائب العام جيف سيشنز "إن وزارة العدل لن تدخر جهدا من أجل القضاء على التهديدات التي تطال المواطنين الأميركيين من قبل المنظمات الإرهابية ووقف أزمة المخدرات المدمرة".

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في نوفمبر الماضي حزمة عقوبات على "حزب الله" اللبناني، تضمنت فرض عقوبات على أي مؤسسة تدعم المنظمة، مثل تقديم السلاح.