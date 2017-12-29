قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، إن المتمردين الحوثيين خطفوا نجلي وحفيد يحيى الراعي، "رئيسِ مجلس النواب" والأمينِ العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام واحتجزوهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن عملية الخطف تمت بعد مداهماتِ لمنازل قيادات في حزب المؤتمر خلال الأيام الماضية.

ووفق مصادر مقربة من الراعي فإن الميليشيات رفضت الإفراج عن المخطوفين لكنها وعدت بتحسين ظروف اعتقالهم.

وكان المتمردون الحوثيون قد شددوا الإجراءات الأمنية حول منزل الراعي وعززوا عملية المراقبة لتحركاته خشية هروبه من صنعاء.

وتخشى ميليشيات الحوثي مغادرة الراعي للعاصمة صنعاء، حيث ترى أنه آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها بعد قتلها علي عبدالله صالح.