اتسعت رقعة المواجهات المندلعة اليوم الجمعة، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

واستخدم الجيش الصهيوني الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واستخدام المياه العادمة (كيميائية نتنة).

ففي شمال الضفة، اندلعت مواجهات في بلدتي بيتا وبورين جنوبي مدينة نابلس، وبلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

أما وسط الضفة الغربية، فقد اندلعت المواجهات في عدد من قرى مدينة رام الله، وتركزت في قرى بلعين ونعلين، وبُدرس، والنبي صالح، كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لرام الله.

وجنوبي الضفة المحتلة، وقعت مواجهات على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، وأخرى في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات، منذ اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر الماضي، القدس عاصمة للكيان الصهيوني.