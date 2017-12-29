أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الجمعة، عن مقتل 10 مدنيين في قصف جوي ومدفعي شنه النظام السوري على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الدفاع المدني، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: إن "4 مدنيين من بلدة حمورية، ومدني في بلدة بيت سوا، قتلوا بقصف جوي للنظام، فيما قتل 5 مدنيين ليلة أمس، في قصف مدفعي على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية".

وطال القصف، اليوم، مدينتي سقبا، وعربين، وبلدات جسرين، ومديرة، ومنطقة المرج، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا حتى اللحظة.

ومع حصيلة ضحايا اليوم، بلغ عدد قتلى قصف النظام السوري خلال 15 يوما، 170 قتيلاً مدنياً، وذلك بحسب بيانات الدفاع المدني.

وأمس الخميس، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، في بيان له، من ارتكاب "جرائم حرب" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية غارات وضربات بريّة مكثفة من جانب قوات النظام السوري وحلفائه.