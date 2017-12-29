أكد تقرير للأمم المتحدة أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير الذي رُفع إلى مجلس الأمن الدولي أن الخبراء المكلفين مراقبة الحظر حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م.

وأضاف التقرير، طبقا لما أوردته وكالة فرانس برس: "نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء ان ايران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الامن الرقم 2216" حول حظر الاسلحة.

وأوضح التقرير أن طهران "لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ بركان 2 اش القصيرة المدى بشكل مباشر أو غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع ابابيل (القاصف 1) الى تحالف الحوثي صالح" في اشارة الى اسم الرئيس اليمني السابق.

وأكد أن هذه الطائرات بدون طيار "مماثلة في التصميم" لطائرات مسيرة ايرانية تصنعها المؤسسة الايرانية لصنع الطائرات.

وهذه النتائج التي توصل إليها الخبراء مشابهة لتلك التي توصل اليها الخبراء الاميركيون نهاية عام 2017 بدفع من السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، موجهين اتهامات الى طهران بانتهاك الحظر.