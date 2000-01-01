أكد محمد المسوري محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح أن الظروف التي تمر بها جماعة الحوثي تمثل فرصة للتخلص منها.

وأشار إلى أنها بدأت تفرض التجنيد الإجباري وتأخذ الطلبة من المدارس للزج بهم في القتال.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي لم يعد معها إلا سلاح دون رجال.

وحذر المسوري من أن جماعة الحوثي لا أمان لها، وقال إن من يعتقد بأنه سيتحالف معها مستقبلاً وأنها ستقف معه فهو واهم.

وكشف عن وجود خيانات من قبل بعض الشخصيات. وقال: إنه سيأتي الوقت الذي سيعلن عنها.

ورأى أن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان ضحية خيانة.