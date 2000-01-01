كشف مصدر حكومي مصري عن تعديل وزاري مرتقب سيشمل عددا من وزراء المجموعة الخدمية خلال ساعات.

ونشرت وسائل إعلام مصرية أن التغيير سيشمل خروج 5 وزراء، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان.

من جانبه، قال مصدر برلماني: إن البرلمان سيجتمع بالفعل الأحد لمناقشة عدد من الملفات، وقد يكون من بينها التعديل الوزاري، الذي سيتضمن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي قائماً بعمل رئيس الوزراء.

يذكر أن الدكتور شريف اسماعيل رئيس الوزراء كان قد أجرى جراحة في ألمانيا منذ أسابيع، وعاد إلى القاهرة لقضاء فترة نقاهة، وتم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للقيام بعمل ومهام رئيس الوزراء.