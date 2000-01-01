لاحقت الصحفية والمحللة السياسية في شبكة “CNN” آبريل ريان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسؤال: "هل أنت عنصري؟"؛ وذلك عقب لقاء صحفي عقده الأخير في البيت الأبيض.

وقالت ريان لترامب: "سيدي الرئيس.. هل أنت عنصري؟"، لكن ترامب قام بمصافحة عدد من الأشخاص في البيت الأبيض وهو في طريقه لمغادرة القاعة، متجاهلا السؤال.

غير أن الصحفية أعادت السؤال مرة أخرى: "هل أنت عنصري؟" إلا أنها لم تحصل على إجابه وخرج ترامب دون الالتفات حتى للصحفيين.

يذكر أن ترامب أثار غضبا دوليا بعد تصريحات مسيئة بحق الأفارقة والدولة التي يخرج منها مهاجرون إلى الولايات المتحدة.

وقال أعضاء في الكونغرس الأمريكي حضروا لقاء مع ترامب قبل يومين في البيت الأبيض إنه وصف دولا تصدر مهاجرين مثل هاييتي بأنها "أوكار قذارة". الأمر الذي أثار ردود فعل أمريكية وعالمية رافضة لهذه التصريحات العنصرية.

وطالب سفراء بعثة الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، ترامب، بالاعتذار الرسمي عن تصريحاته المسيئة والعنصرية بشأن المهاجرين، والتراجع عنها.

وأدان سفراء الدول الإفريقية وعددها 54، في بيان شديد اللهجة صدر فجر السبت، عقب اجتماع طاريء للسفراء بمقر الأمم المتحدة، تصريحات ترامب التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

وقالوا إن تصريحات ترامب "عنصرية، ومهينة، وتحمل كراهية للأجانب".