قال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، إن بلاده مستعدة لأي مواجهة نووية مع الهند ردًا على تصريحات قائد الجيش الهندي الذي تحدّى قدرة باكستان النووية ولوّح بجاهزية قواته للدخول إليها.

وأمس الأول الجمعة قال بيبين روات، قائد الجيش الهندي إن "قواته مستعدة لعبور الحدود (نحو باكستان) وتنفيذ أي عملية عسكرية في حال طلبت الحكومة الهندية ذلك".

وأضاف "إذا اضطررنا لمواجهة فعلية مع الباكستانيين، وتم توكيلنا لأي مهمة، فإننا لن نقول إننا لا نستطيع عبور الحدود لأنهم (الباكستانيين) يملكون أسلحة نووية، بل يجب علينا أن نتحداهم ليثبتوا (قدرتهم) النووية".

واستنكر وزير الخارجية الباكستاني، في تغريدة مساء أمس، تلك التصريحات، ووصفها بأنها "غير مسؤولة وترقى إلى دعوة لمواجهة نووية".

وقال في التغريدة "تصريحات قائد الجيش الهندي غير مسؤولة، ولا تتناسب مع منصبه، وترقى إلى دعوة لمواجهة نووية."

وأضاف "إذا كان هذا ما يريدونه، فهم موضع ترحيب لاختبار مدى صلابتنا، وسنزيل شكوك قائد الجيش بسرعة إن شاء الله".