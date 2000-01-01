اتهم المعارض السوري أحمد رمضان، ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، استخبارات نظام الأسد باغتيال الكاتب و المعارض السوري منير درويش.

وقال رمضان في تغريدة له، إن مخابرات الأسد "تغتال عضو هيئة التفاوض السورية الكاتب منير درويش".

وأضاف رمضان في تغريدته، أن درويش تعرّض لمحاولة دهس بسيارة، قرب منزله، في دمشق، ثم نقل إلى المستشفى "قبل أن تتم تصفيته لاحقاً", بحسب رمضان.

بدورها، أصدرت هيئة التفاوض السورية، بياناً تنعى فيه المعارض والكاتب منير درويش، مؤكدة أنه تعرض لعملية "تصفية متعمدة" بحسب ما جاء في بيانها .

وشارك المعارض السوري الراحل في مفاوضات " جنيف "8، بين نظام الأسد ووفد المعارضة السورية.