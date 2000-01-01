كشفت إحصائيات رسمية عن أن معدلات الخصوبة لدى النساء في الهند شهدت تراجعا كبيرا، لكن معدلات الخصوبة والمواليد لدى المسلمين ما زالت هي الأعلى مقارنة بغيرها رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن معدلات الخصوبة لدى المسلمات أو ما يعني متوسط عدد المواليد هو الأعلى لدى المسلمات حيث تقدر بـ2.61 في حين أن معدلات الخصوبة والمواليد لدى الهندوس هي 2.13.

وأضافت أن معدلات الخصوبة لدى "المسيحيين" والسيخ والبوذيين على سبيل المثال تقل عن نسبة 2.

واعتبرت الإحصائيات أن معدل الخصوبة الذي يبدأ من 2 إلى أعلى يعني أن المجتمع قادر على أن يجدد نفسه جيلا بعد جيل، لكن النسبة التي تقل عن 2 تعني أن أعداد المجتمع تقل بمرور الأجيال نظراً لعدم استبدال المتوفين بمواليد جدد.

وتحدثت عن أن معدلات الخصوبة تقل بشكل أكبر لدى الطبقات الأعلى تعليما، مضيفة أن المجتمعات الأكثر ثراء تقل لديها الخصوبة والمواليد، والمجتمعات الأفقر تزيد عندها الخصوبة والمواليد.