وفق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على طلب رئاسي بإجراء تعديل وزاري يشمل 4 حقائب، ليكون الرابع على حكومة شريف إسماعيل الحالية في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأشار التلفزيون المصري إلى أن مجلس النواب خلال جلسته الطارئة، اليوم الأحد، وافق على التعديل الوزاري المقدم من رئيس البلاد بعد التشاور مع رئيس الوزراء والذي شمل تغيير 4 وزراء وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان مع الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل.

وتشمل الحقائب الوزارية الأربع السياحة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والثقافة.