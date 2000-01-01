كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني "يوسف ادعيس"، أن المسجد الأقصى يتعرض لجملة من الاعتداءات والانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة تصل ما بين 35 – 45 اعتداء في كل شهر، خلال العام الماضي 2017.

وقال ادعيس، في مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي الحكومي في مدينة رام الله: إن المستوطنين يقتحمون المسجد ويمارسون صلوات تلمودية، ويدعون لهدمه.

ولفت إلى أن المساجد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تعرصت لـ١٢ اعتداء، بالإضافة إلى ١٥ اعتداء على المقابر في العام المنصرم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب) ٦٤٥مرة خلال العام الماضي.

وأوضح أن المسجد يتعرض لاعتداءات متكررة تتمثل بإغلاقه أمام المصلين المسلمين وفتحه أمام اليهود، ونصب الحواجز على مداخله ومنع الترميمات ووضع كاميرات مراقبة وغيرها.

وطالب "ادعيس" بتوفير حماية دولية للمقدسات، عامة والمسجد الأقصى خاصة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يسعون لهدمه بنية إقامة ما يدعونه "الهيكل".