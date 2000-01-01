اعترفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، بسقوط 25 قتيلا خلال الاحتجاجات ضد الغلاء التي اندلعت مؤخرا في عدد من المدن الإيرانية.

جاء هذا الاعتراف على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية "غلام حسين محسني أجائي"، مشيرًا إلى أن من بين القتلى أناسا عاديين، ومن القوات الأمنية. زاعمًا أنه "لا أحد قتل برصاص قوات الأمن، لأنها تلقت أوامر بعدم استخدام السلاح".

وقال المتحدث: إن 465 شخصا ما زالوا رهن الإيقاف في كامل البلاد، بينهم 55 موقوفا في طهران.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للمظاهرات تشير إلى سقوط 21 قتيلا، هم 15 متظاهرا واثنان من عناصر الأمن، وأربعة أشخاص عاديون لم يكونوا ضمن المتظاهرين.

وشهدت إيران نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي احتجاجات على غلاء المعيشة في عدة مدن، تطورت إلى مظاهرات ضد النظام ورموز السلطة في البلاد، في موجة احتجاجات هي الأكبر منذ عام 2009.

وتتحدث مصادر المقاومة الإيرانية عن اعتقال أکثر من ثمانية آلاف من المواطنين الايرانيين الذين انتفضوا بوجه النظام، معتبرين أن هذا العدد الضخم للمعتقلين يكشف عن مدى رعب وخوف و هلع النظام من انتفاضة الشعب.