أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مقتل أكثر من 30 طفلا في الأسبوعين الأولين من عام 2018 في الغوطة الشرقية الخاضعة لحصار مطبق من قبل النظام النصيري .

وبحسب البيان الذي نشره ممثل يونيسف في سورية "فران أيكيثا" أشار إلى أنّ 200 ألف طفل من أصل مئات آلاف الأشخاص يعيشون تحت حصار مطبق في الغوطة الشرقية" .

وأشار إلى إغلاق كافة المراكز الطبية في الغوطة الشرقية، وتعرض مركزين ما زالا يعملان للقصف لافتا إلى وجود 120 طفلا بحاجة عاجلة الى مغادرة الغوطة الشرقية من أجل تلقي العلاج.

وفي أدلب ذكر أنّ أكثر من 100 ألف مدني اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الاشتباكات، وأكد تلقيهم أنباء تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى بين النساء والأطفال في ريف إدلب.

ويعيش أكثر من 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية في ظروف معيشية مأساوية، جراء حصار قوات النظام النصيري للمنطقة والقصف المتواصل عليها منذ سنوات.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر" في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، خلال مباحثات أستانة، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.