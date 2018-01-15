نشرت غرفة عمليات "بأنهم ظلموا" حصيلة خسائر النظام والميليشيات الموالية له منذ انطلاق المعركة في منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2017 على محاور إدارة المركبات في مدينة حرستا بريف دمشق.

وبيّنت الغرفة عبر "الإنفوغرافيك" الذي نشرته على المعرفات الرسمية للمعركة، أن عدد قتلى قوات النظام والميليشيات المساندة لها ضمن معركة "بأنهم ظلموا" تجاوز الـ 500 قتيل بين عناصر وضابط أبرزهم نائب قائد إدارة المركبات اللواء "وليد خواشقجي" إضافة إلى الضباط "عماد شرف، حبيب محرز يوسف عميد ركن شرف، علي محمد بدران عميد ركن شرف، محمد يوسف جناد عميد ركن شرف(حرس جمهوري)، حيدر كامل الحسن عميد ركن شرف".

وأوضحت أنها تمكنت من توثيق مقتل 231 عنصراً من قوات النظام والميليشيات، بينهم 107 ضباط برتب مختلفة "1 عماد، 5 عميد ركن، 1 عميد، 5 عقيد، 1 مقدم، 2 رائد، 5 نقيب، 40 ملازم أول، 42 ملازم، 4 مساعد، 2 رقيب".

يذكر أن الفصائل استأنفت المرحلة الثانية من معركة إدارة المركبات في نهاية الشهر الماضي، وتمكنت من السيطرة على مستشفى البشر وأحياء (العجمي والسياسية والحدائق والجسرين والإنتاج وكتلة المدارس) ومديرية الأفران وجامع عبد الله بن عمر وجامع أبو بكر الصديق، كما تم تحرير الطريق الواصل بين مدينتي حرستا وعربين.