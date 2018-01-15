قال مصدر أمني يمني : إنه تم ضبط شاحنات محملة بمواد إغاثية تحمل شعار منظمة "اليونسيف" العالمية باعتها ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء لصالح تاجر معروف .

ونقلت وكالة "الأناضول" عن قائد الحزام الأمني في محافظة لحج "جلال الربيعي" قوله : إن نقطة تفتيش تابعة للحزام الأمني (قوات خاصة)، ضبطت ثلاث شاحنات بين محافظتي لحج وعدن جنوبي البلاد مساء السبت.

وأشار إلى أن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثية عليها شعار منظمة اليونسيف العالمية، كانت في طريقها إلى عدن، وكانت قادمة من العاصمة صنعاء، وتتبع أحد التجار الكبار، لم يذكر اسمه.

وأضاف : "من خلال عملية التحقيق مع سائقي الشاحنات، اتضح ان مليشيا الحوثي التي تسيطر على صنعاء، قامت ببيعها وحرمان مستحقيها منها" .

وبين أن الحوثيين يستغلون المعونات الاغاثية التي تصلهم من الامم المتحدة، لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي.

وأكد الربيعي أن ضبط هذه الشاحنات، دليل قاطع على تلاعب مليشيات الحوثي بالمساعدات الانسانية، على حساب ملايين من الاطفال اليمنيين الذين يعانون الجوع والأمراض.