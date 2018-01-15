دفع الجيش التركي اليوم الإثنين بتعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سورية .

وأفادت وكالة الأناضول نقلًا عن مصادر أمنية تركية أن رتلًا عسكريًا مؤلفًا من 20 آلية، وصل قضاء "قيزيل تابه" بولاية ماردين، جنوبي البلاد، في طريقها إلى ولاية شانلي أورفة المحاذية للحدود مع سوريا.

وأضافت المصادر أن التعزيزات تضمنت دبابات ومدفعيات، وتم إرسالها إلى الوحدات الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأمس أرسل الجيس التركي تعزيزات عسكرية تتضمن مدرعات وجنود وعربات نقل إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد.

يشار إلى أن التعزيزات العسكرية تزامنت مع انتقادات تركية لـ مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل منظمة "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية إلى جيش نظامي في سورية .

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" العقيد "ريان ديلون" قد قال في تصريحات للأناضول أمس الأحد : إنهم سيشكلون "قوة أمنية حدودية" شمالي سوريا قوامها 30 ألف مسلح، بالعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يستخدمها تنظيم "ب ي د/بي كا كا" واجهة لأنشطته الإرهابية.