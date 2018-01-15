عثرت قوات الجيش الوطني، على صواريخ حرارية وذكية وكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري، خلفتها مليشيات الحوثيين، قبل فرارها من مواقع تمركزها في جبال العليب شرق محافظة صعدة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش غنمت صواريخ موجّهة ومضادة للدروع نوع أيه تي-3 ساغ (AT-3 Saggerr) .

واشارت المصادر إلى اغتنام كميات كبيرة من الذخيرة والاسلحة المتوسطة والخفيفة، والعثور على مخازن وانفاق تحت الارض كان الحوثيون يستخدمونها لتمويه طارات التحالف.

وكانت قوات الجيش الوطني نفذت أمس عملية عسكرية واسعة، تمكنت فيها من تحرير سلسلة جبال العليب والسيطرة على مواقع جديدة قرب سوق البقع وعدد من التباب الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحرير مثلث الجوف كتاف وتأمين الخط الدولي.