أكدت صحيفة أمريكية أن مدينة “بوكير” جنوب فرنسا تشهد معركة جديدة بشأن مكان الإسلام في المجتمع العلماني هناك، وذلك بعد حظر “جوليان سانشيز” عمدة المدينة البالغ من العمر 34 عاماً، والمنتمي لـ”الجبهة الوطنية” اليمينية المتطرفة، استخدام بدائل لحوم الخنزير في مطاعم المدارس، بزعم أن الاستثناءات الدينية تنتهك مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الرسالة كانت واضحةً لكثيرين، وهي أن كونك فرنسياً تعني أكلك للحم الخنزير، أما المسلمون واليهود فلا مكان لهم.

وأضافت أن موقف عمدة “بوكير” أشعل جدلاً في فرنسا خاصة في أوساط الآباء والمعارضة المحلية وقادة المسلمين وحتى الحكومة الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة فرنسية أن ما قام به عمدة “بوكير” أكبر مثال على قيام شخص ما بالتلويح بالعلمانية كسلاح سياسي ضد المسلمين واليهود.

ولفتت إلى أن المسلمين تعرضوا لحملات مختلفة في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، بدأت بحظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة وذلك في 2004، وحظر النقاب في 2010. واعتبرت زعيمة معارضة محلية أن الهوية الفرنسية إذا ارتبطت بأكل لحم الخنزير فإن هناك مشكلة كبرى.

وذكرت الصحيفة أن قرار عمدة “بوكير” يؤثر على 150 طالباً من بين 600 في منطقته، وسيكون على الطلاب المسلمين دفع 2.40 يورو يومياً في مقابل طعام لا يأكلونه.