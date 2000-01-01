شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء احتجاجات، تنديداً بغلاء الأسعار، فيما حاولت الشرطة فض التجمّع واعتقلت عشرات من المشاركين.

وردد المتظاهرون شعارات "لا للغلاء" و"ضد الفقر وضد الجوع".

وانتشرت سيارات الشرطة، وجهاز الأمن السوداني قرب مكان التجمع أمام حدائق القصر الرئاسي‎، وسط الخرطوم.

وبعد أن تحرك المتظاهرون صوب مقر الولاية بوقت وجيز، اعترضتهم قوات الشرطة، وأطلقت تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات من المشاركين وبعض الصحفيين بينهم مراسل "بي بي سي".

كما اعتقلت الشرطة رئيس حزب الوسط الإسلامي (معارض)، يوسف الكودة، والقيادي بحزب البعث، فتحي نوري.