لقي سياسي صربي بارز مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق مجهولون النار عليه في مدينة ميتروفيتسا، شمالي كوسوفا.

وأعلن "نيبوجسا فالجيتش"، محامي السياسي البارز من صرب كوسوفا "أوليفر إيفانوفيتش"، عن مقتل موكّله البالغ من العمر 64 عامًا، في إطلاق نار.

وقال فالجيتش، في تصريح صحافي: "لسوء الحظ، أتمنى ألّا يكون الخبر صحيحًا، لكن الأطباء أعلنوا وفاته صباح اليوم".

وأوردت تقارير إعلامية صربية، أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على إيفانوفيتش، اليوم، أمام مكتب حزبه "مبادرة الشعب الصربي في كوسوفا".

وحكمت بعثة حكم القانون في الاتحاد الأوروبي (يولكس)، في يناير 2016، على أوليفر ايفانوفيتش بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب بحق ألبان مدنيين في مدينة ميتروفيتسا، في 1999.

وفي فبراير2017، ألغت محكمة كوسوفية القرار القضائي، وطالبت بإعادة محاكمته من جديد.

جدير بالذكر أن إيفانوفيتش، تم توقيفه في 27 يناير 2014، وبدأت محاكمته في ديسمبر من نفس العام.