أقدمت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرار يقضي بإلغاء المساعدات المقدمة سنويًا للحجاج المسلمين.

وأعلن وزير شؤون الأقليات مختار عباس نقوي، في تصريح صحفي، رفع الدعم الذي تقدمه حكومة الهند للحجاج المسلمين منذ عام 1959.

وادعى نقوي أن المساعدات التي تقدمها حكومة الهند للحجاج "ليست ذات جدوى"، وأن توجيه هذه المساعدات لصالح تعليم الأطفال سيحقق فائدة أكبر.

وقال إنه من المتوقع وصول عدد الحجاج الذين يعتزمون زيارة الأراضي المقدسة هذا العام إلى 175 ألف حاج، وذلك بالرغم من قرار إلغاء الدعم.

وأضاف نقوي أن بلاده توصلت إلى قرار مبدئي مع المملكة العربية السعودية، لضمان نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة عن طريق البحر.

يشار إلى أن الحكومة في الهند كانت تغطي ما يصل إلى 50 في المئة من تكاليف تذاكر طائرات الحجاج المسلمين الذين يعتزمون زيارة الأراضي المقدسة في موسم الحج.