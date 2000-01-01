قالت مصادر صحافية "إسرائيلية" إن جيش الاحتلال قرر فرض عقوبات على جنوده من غير اليهود، بهدف إجبارهم على اعتناق الديانة اليهودية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في عدد اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال قرر، في ضوء ذلك، رفع عدد دورات تعليم الديانة اليهودية من 9 دورات حاليا، إلى 14 دورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال بدأ بتنظيم دورات التهويد منذ عام 2001، إلا أن الحاخامية اليهودية الرئيسية عارضت في حينه التهود في صفوف الجيش، لتعارضه مع إجراءات التهويد المدنية، وفق قوانينهم.

ولمنع تسرب الجنود من هذه الدورات، في ضوء البيانات التي أشارت إلى تسرّب نسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، قرر الجيش معاقبة غير الملتزمين بالدورات بعدم تسريحهم في فترات العطل وإبقائهم داخل المعسكرات.

وأكد مصدر عسكري بجيش الاحتلال أن الجنود مجبرون على حضور تلك الدورات، لكنهم غير ملزمين بسماع المحاضرات.

وتشير الصحيفة إلى عدم استطاعة الجيش تحديد عدد من تهوّدوا في العام 2017، لكون غالبية الجنود الذين شاركوا في تلك الدورات لم ينهوها بعد.

ووفقا لمعطيات الجيش، فهنالك حوالي 5 آلاف جندي ممن لا يعتنقون الديانة اليهودية يخدمون في الجيش "الإسرائيلي".