استدعت باكستان نائب المفوض السامي الهندي في إسلام أباد، للاحتجاج على مقتل أربعة من أفراد الجيش الباكستاني بنيران القوات الهندية في إقليم كشمير.

وقال مكتب الخارجية الباكستاني، بعد استدعاء جيه.بي.سينغ، نائب المفوض السامي: "رغم الدعوات لضبط النفس، تواصل الهند انتهاك وقف إطلاق النار. في عام 2018 ارتكبت الهند أكثر من 100 انتهاك لوقف إطلاق النار".

وحول الهجوم الذي قتل فيه عناصر الجيش الأربعة في منطقة جاندروت، قال الجيش الباكستاني: "القوات كانت مشغولة بإصلاح خط اتصالات عندما أطلقت عليها النيران وقذائف المورتر الثقيلة".

وأضاف أن القوات الباكستانية ردت بقتل ثلاثة جنود هنود، وإصابة عدد آخر منهم.

في المقابل، قال الجيش الهندي لرويترز إن القوات الباكستانية أطلقت النار أولا، ولم تقع خسائر في الأرواح على الجانب الهندي.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب في الشطر الخاضع للاحتلال الهندي من الإقليم، حسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.