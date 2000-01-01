حقق الجيش اليمني تقدما جديدا بمنطقة البقع شمالي محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية.

وأفادت مصادر عسكرية في الجيش اليمني بأن 3 قياديين ميدانيين من ميليشيا الحوثي قتلوا في جبهة البقع شرقي صعدة، كما أشارت المصادر إلى أن الجيش غنم كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الميليشيا، بعد أن دحرها واستعاد السيطرة على المواقع التي كانت تتمركز فيها.

كما شنت طائرات تحالف دعم الشرعية غارات على أوكار لمسلحي الحوثي في صعدة شمالي البلاد، المعقل الرئيس للمتمردين.

واستهدفت الغارات أيضا مواقع ميليشيا الحوثي في جبل بحرة المطل على وادي جهم بمديرية نهم شرقي صنعاء، وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيا الحوثية.

وأفادت مصادر بأن مقاتلات التحالف العربي قصفت تجمعات للمسلحين الحوثيين في جبل قرحا، المحاذي لجبل مركوزة في مديرية ناطع.

وطال القصف المتمردين الحوثيين أثناء استعدادهم لشن هجوم على قوات الحكومة اليمنية الشرعية، بهدف استعادة جبل مركوزة الاستراتيجي الذي يطل على مديرية الملاجم.

وقالت مصادر ميدانية يمنية إن المواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين الحوثيين اقتربت من مواقع استراتيجية في مديرية الملاجم المجاورة.