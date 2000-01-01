دعا قيادي حوثي إلى استخدام غير الراغبين بالالتحاق بجبهات القتال، كـ"متاريس" أو كدروع بشرية.

وطالب القيادي, عبر قناة اليمن الفضائية، بالتجنيد الإجباري من الوظائف والمدارس، استجابة لدعوات زعيم ميليشيا الحوثيين في حشد المقاتلين للجبهات.

من جانبها حثت الحكومة اليمنية، ممثلة بوزير الإعلام، المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، وبذل كل ما يلزم من الإجراءات لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والصراع.