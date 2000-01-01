كشف النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، أن أحد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة أخبر أسرته قبل وفاته في السجن أن السجانين يجبرونهم على تناول حبوب تؤدي إلى سوء حالتهم الصحية.

وكتب صادقي في صفحته على تويتر: "بناء على ما أعلنته أسرة أحد السجناء المتوفى أخيرا في السجن، فإن سلطات السجن أجبرته وبعض السجناء الآخرين بتناول حبوب أساءت في حالتهم الصحية".

وكانت السلطات الإيرانية قد اعترفت حتى الآن بوفاة اثنين من المعتقلين في السجون بسبب "الانتحار" حسب روايتها الرسمية، إلا أن مصادر ومنظمات حقوق إنسان إيرانية داخل البلاد وخارجه، أكدت وفاة 6 معتقلين في السجون بعد احتجازهم إثر مظاهرات طالبت بإسقاط النظام وتنحي المرشد خامنئي.