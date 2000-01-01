أكد وزير الخارجية الباكستاني “خواجة محمد آصف”، على أن الهند و"إسرائيل" تشتركان فِي معاداة الإسلام.

وَأَشَارَ إِلَى أن معاداتهما للإسلام ظهرت جلية فِي احتلالهما لأرَاضِي المسلمين، فالهند احتلت “جامو، وكشمير”، و”إسرائيل” احتلت مساحة شاسعة من أرَاضِي فلسطين.

وأَضَافَ خلال مداخلة مع تلفزيون “جيو” الباكستاني, أن باكستان لم تقبل “إسرائيل” مطلقاً، واتهم الهند بالضلوع فِي قتل عدد كبير من المسلمين فِي “جوجرات”.

وتأتي تصريحات الوزير الباكستاني بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” لنيودلهي، واستقباله استقبالاً حافلاً من قبل رئيس الوزراء الهِنْدِيّ الهندوسي “نارندرا مودي”.