أعلنت قيادات ميدانية تابعة لميلشيات الحوثي في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي صنعاء، انشقاقها عن ميليشيات الحوثي وانحيازها للقتال في صفوف الجيش الوطني في منطقة اليتمة بالمحافظة.

وقالت القيادات المنضمة إلى الشرعية، إنها تسعى إلى تبرئة أخطائها السابقة، عبر المشاركة في استعادة السيطرة على مديرية برط العنان، وما تبقى من مناطق لا تزال تحت سيطرة الميليشيات.

من جهة أخرى, قـتل 10 مسلحين من ميليشيات الحوثي، في غارة شنتها طائرات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي.

كما استهدفت الغارات تجمعات لمسلحي الميليشيات في مديرية ناطع بالبيضاء، أثناء استعدادهم لشن هجوم على قوات الشرعية، لاستعادة جبل مركوزة الاستراتيجي.