أقدمت أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة تحت حراسة قوات الاحتلال؛ حيث أدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته.

وأفاد المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس -في حديث للصحفيين- بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة صباح اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا لاحقا صلوات تلمودية بحراسة شرطة الاحتلال.

وقال الدبس إن هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها الصوات اليهودية بهذا الشكل، "أستطيع أن أصف الوضع بأنه إجرامي بحق المسجد الأقصى".

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الفلسطينيين حاولوا التصدي للمستوطنين بإطلاق التكبيرات، لكن قوات الاحتلال قمعتهم واعتدت عليهم بالضرب والدفع، ومنعتهم من دخول باحات المسجد.

ومن جانبها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا علنية وجماعية في باحات المسجد الأقصى تحت حماية من شرطة الاحتلال.

وأضافت دائرة الأوقاف في بيان صحفي مقتضب أن "هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسا تلمودية جماعية وعلنية" في باحات المسجد.

ونشرت الدائرة مقاطع مصورة للمستوطنين وهم يؤدون طقوسهم بحماية شرطة الاحتلال وسط تصد للمصلين لهم بالتكبير لمنعهم من أداء صلاواتهم فيما اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين بالضرب.

وكان 99 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية اليوم.