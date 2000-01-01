أقدم رجلان مقنعان على إضرام النار في مقر منظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان في جمهورية أنغوشيا بشمال القوقاز، وذلك بعد أيام فقط من توقيف مديرها في الشيشان المجاورة.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن الهجوم أدى إلى إتلاف أجهزة كمبيوتر ووثائق.

وأضافت أن كاميرات المراقبة سجلت دخول الرجلين ليلا إلى المبنى الذي يضم مكاتبها في نزران، إحدى مدن أنغوشيا، حيث ألقيا قنابل حارقة.

وأظهر التسجيل رجلا مقنعا يستخدم سلما لتعديل وضعية إحدى كاميرات المراقبة.

ونشرت المنظمة صورا للأضرار التي تسبب بها الحريق أظهرت إحداها قارورة تحتوي مادة قابلة للاشتعال.

وكانت الشيشان قد اعتقلت قبل أيام مدير الفرع المحلي للمنظمة "أيوب تيتييف" بذريعة حيازته مواد مخدرة؛ ما اعتبره ناشطون اتهاما ملفقا. واستدعت القضية موجة ادانات دولية.

ودعت منظمة العفو الدولية الاربعاء السلطات الروسية الى "اجراء تحقيق ووضع حد للاعتداء المنسق على منظمة حقوق الانسان (ميموريال) غير الحكومية".

وتعنى "ميموريال" بكشف انتهاكات حقوق الانسان في روسيا، وقد اتهمت تحديدا الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو رمضان قديروف بقيادة نظام شمولي يقوم على الخطف والتعذيب.

