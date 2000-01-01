نظمت كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية بتركيا، اليوم الخميس، ندوة حول تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بمشاركة طلاب أتراك وباحثون.

حضر الندوة، التي تحمل عنوان "معالم على طريق تيسير تعليم اللغة العربية للطلاب الأتراك"، أكثر من 300 طالب تركي، إضافة إلى عشرات الباحثين.

وحددت الندوة المتطلبات الخاصة للمتحدثين باللغة التركية في مناهج اللغة العربية، كما تضمنت طرح أساليب أكثر إيجابية لتعلم اللغة العربية، إضافة إلى مناقشة 7 أبحاث، من أهمها "إيجابيات معرفة معلم اللغة العربية بقواعد اللغة التركية في المستوى المبتدئ".

وأكد بطال غازي، أستاذ اللغة العربية للسنة التحضيرية في جامعة "السلطان محمد الفاتح الوقفية"، في كلمته الافتتاحية، أن اللغة العربية "وسيلة" لفهم القرآن وعبادة الله، لذا فقد قررت الجامعة تدريس المناهج باللغة العربية، لتخريج أجيال يبرعون في تعلم اللغة العربية.

من جهته، لفت علي بولوت، أستاذ اللغة العربية وبلاغتها، في جامعة السلطان فاتح، إلى الإقبال الكبير في الجامعة لتعلم اللغة العربية، ما أدى إلى زيادة عدد كليات الشريعة والترجمة والآداب ومراكز اللغة العربية فيها.