قال الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، إن القوات الهندية استهدفت قرى حدودية في إقليم كشمير ، ما أسفرعن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 5 أخرين.

وأضاف الجيش في بيان، أنّ الاستهداف الهندي للحدود الكشميرية يعد "انتهاكًا غير مبرر لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح البيان، أن القوات الباكستانية بدورها تصدت لنيران القوات الهندية في منطقة "سيالكوت" .

ويطالب سكان "جامو وكشمير" الخاضع لاحتلال نيودلهي بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا، في 1947، واقتسامهما الإقليم، الذي يقطنه غالبية مسلمة.

وقد خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.