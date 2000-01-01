قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن "إسرائيل" والهند تحاولان فتح طريق جوي فعال ومباشر بينهما.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماعه برجال أعمال هنود، اليوم، كما ذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأضاف نتنياهو: " نسعى إلى فتح طريق جوي مباشر مع الهند، كالذي بين إسرائيل والصين".

ووصل نتنياهو، الأحد، إلى الهند، في أول زيارة لرئيس حكومة صهيونية منذ 15 عامًا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاثنين الماضي، إن الهدف الأساسي من الزيارة إنقاذ صفقة الصواريخ.