عثرت أجهزة الأمن اليمنية، على جثة مسؤول أمني كبير مقتولاً، شرقي محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني، إنه تم العثور على جثة العميد (محمد قاسم عبد الرحمن الحريري)، رئيس قسم التحريات في شرطة عدن، مقتولا في منطقة العماد الصحراوية.

وأضاف، فور العثور على الجثة، باشرت فرق البحث الجنائي التحقيق في الواقعة، فيما نقلت جثة الحريري إلى مستشفى الجمهورية.

وشهدت عمليات اغتيال قادة عسكريين وأمنيين وعناصر المقاومة الشعبية وخطباء وأئمة مساجد ودعاة، تراجعاً ملحوظاً بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقب عمليات دهم واعتقال نفذتها الأجهزة الأمنية، استهدفت مواقع وأوكار جماعات مسلحة.

غير أن عمليات الاغتيال عادت إلى الواجهة مجددًا، خلال ديسمبر 2017، بعد أشهر من اختفائها.